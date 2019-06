Cassa del Trentino spa, il debito è sceso del 13% nel 2018

(ANSA) - TRENTO, 17 GIU - Approvato il bilancio 2018 di Cassa del Trentino spa. Il debito netto della società è sceso del 13% (pari a 990 milioni di euro), 488 milioni di euro sono le risorse erogate a Comuni e Comunità di Valle, oltre 2,3 milioni di euro sono le risorse derivanti dalla gestione della liquidità. Venti, invece, le iniziative di investimento che hanno visto il coinvolgimento della società, tra cui i protocolli con Provincia, banche e Confidi per il supporto ai territori colpiti dalla calamità di fine ottobre 2018 e per l'accesso al credito delle Pmi. Il 2018 si è chiuso con un utile netto di 12 milioni di euro (furono 14,8 nel 2017). L'assemblea dei soci ha approvato la distribuzione del dividendo in parte in natura - cessione di 8.221 azioni che Cassa del Trentino detiene in Autostrada del Brennero spa - ed in parte in denaro (5,6 milioni di euro). Lo scorso maggio, inoltre, l'agenzia FitchRatings ha assegnato alla società una "A", a evidenza della solidità.