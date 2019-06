Ricerca: accordo fra Fondazione Mach e Università Rio Negro

(ANSA) - TRENTO, 13 GIU - La Fondazione Edmund Mach ha stretto una collaborazione con l'Università di Rio Negro in Argentina. L'accordo, sottoscritto dal presidente Andrea Segrè, dalla direttrice del Centro agricoltura alimenti e ambiente, Ilaria Pertot, e dal rettore Juan Carlos Del Bello, prevede per il futuro lo scambio di studenti e ricercatori e l'individuazione di progetti di ricerca comuni in campo frutticolo e alimentare.

Una delegazione proveniente dall'università argentina, guidata da Rodolfo Veronesi, delegato del rettore dell'Università di Rio Negro, ha visitato a San Michele laboratori, serre e attività di campo della Fondazione Mach.

"L'accordo - ha detto Segrè - non ha solo un valenza scientifica, che pure è assai rilevante. Infatti molte comunità della regione in cui ha sede l'università argentina hanno radici trentine, e quindi questa collaborazione rafforzerà un antico legame che negli anni è stato tenuto vivo grazie all'impegno dell'associazione Trentini nel Mondo".