Raccolta fondi bimbi per fibrosi cistica

(ANSA) - BOLZANO, 12 GIU - Correre non fa bene solo alla propria salute, ma anche a quella degli altri. E' stato questo lo spirito della maratona di beneficienza che tre scuole elementari di Bolzano hanno recentemente organizzato sui Prati del Talvera. Ogni bambino delle scuole Goethe, Chini e Wolff si è presentato al via con uno "sponsor", come per esempio un parente o un amico di famiglia, che per ogni giro di corsa compiuto ha fatto un'offerta. In questo modo sono stati raccolti 6.152 euro che oggi sono stati consegnati nel corso di una piccola cerimonia nel cortile della scuola Goethe alla Mukoviszidose Hilfe Südtirol, l'associazione altoatesina di auto mutuo aiuto dei pazienti affetti da fibrosi cistica. I bambini hanno compiuto complessivamente 950 chilometri di corsa, ovvero 22,5 maratone oppure 950 chilometri, la distanza che separa Bolzano da Bari.