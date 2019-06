Strade, 64 milioni per progetti 2019

(ANSA) - BOLZANO, 11 GIU - Ammonta a 64 milioni di euro il finanziamento disposto dalla Giunta provinciale di Bolzano per gli interventi sulle strade statali e provinciali.

L'esecutivo ha infatti approvato il programma degli interventi previsti dal 2019 al 2021. Complessivamente sono interessati 2.862 chilometri di strade, 1.662 ponti e 206 gallerie. Lo stanziamento per l'anno in corso, servirà per intervenire, in particolare, sulla circonvallazione di Bressanone, sullo svincolo per la val Badia, sulla circonvallazione sud di Brunico, sulla rotatoria doppia di Dobbiaco e per la sistemazione dell'accesso a Vandoies di Sotto.

"La prima priorità è la messa in sicurezza. Abbiamo stanziato 192 milioni solo per i prossimi tre anni, somme ingenti che si sommano ai costi per la manutenzione", ha detto il governatore Arno Kompatscher, il quale ha annunciato che ci saranno 14 nuovi bandi quest anno, come ad esempio quello per la circonvallazione di Chienes.