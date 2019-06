Imprese: in Trentino fatturato +2,6% in primo trimestre 2019

(ANSA) - TRENTO, 11 GIU - Il fatturato complessivo realizzato dalle imprese trentine nel primo trimestre del 2019 è cresciuto del 2,6% rispetto allo stesso periodo del 2018, mentre l'occupazione è diminuita dello 0,3%.

Il quadro relativo alla congiuntura economica in Trentino emerge dal report dell'Ufficio studi e ricerche della Camera di commercio. Secondo il documento, i ricavi delle vendite hanno subito un rallentamento deciso, mantenendosi comunque orientati alla crescita. La domanda interna è aumentata a ritmi contenuti (+3,4%), mentre la domanda nazionale è debole (+0,7).

L'occupazione, invece, appare in contrazione nelle piccole imprese del -2,2%, non confortata dalla leggera crescita tra le medie (+1,5) e le grandi imprese (+0,4). I settori che si caratterizzano per una variazione positiva del fatturato sono il commercio al dettaglio (+5,8%) e all'ingrosso (+4,8), le costruzioni (+5,3) e i servizi alle imprese (+5,0). In negativo la variazione dei ricavi del settore manifatturiero (-0,3%) e dei trasporti (-0,2).