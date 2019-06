In Trentino c'è "Traverse19", il meeting degli influencer

(ANSA) - TRENTO, 10 GIU - Si chiama "Traverse19" ed è il più importante meeting dedicato al mondo degli influencer del settore viaggi, per la prima volta ospitato in Italia, in Trentino. "Una grande occasione di visibilità per il Trentino, che in queste giornate è stato al centro dell'attività di blogger, instagramer e youtuber di ogni continente che hanno prodotto milioni di "impressions" dedicati al territorio scaricati e visualizzati da fan e follower sui principali canali social", afferma il ceo di Trentino Marketing, Maurizio Rossini.

Sabato scorso, al termine della prima giornata al Teatro Sociale a Trento, i partecipanti si sono spostati al Mart di Rovereto per la proclamazione dei "Traverse content creator awards", in cui sono stati premiati coloro che si sono distinti per creatività, originalità e qualità della comunicazione online grazie a video, fotografia, storytelling. Da oggi e fino al 14 giugno, un centinaio di partecipanti sarà protagonista di 12 tour tematici alla scoperta del Trentino.