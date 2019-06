Incidenti lavoro: trattore si ribalta

(ANSA) - BOLZANO, 8 GIU - Sulla malga Rifair in Val Monastero (Val Venosta) alle ore 10.30 si è verificato un grave incidente.

Un trattore si è ribaltato, ferendo gravemente il conducente.

Sono intervenuti il soccorso alpino e il medico d'urgenza con l'elicottero della protezione civile Pelican 1. Il ferito è stato portato all'ospedale di Bolzano. I carabinieri hanno avviato indagini.

E un altro grave incidente si è verificato a passo Costalunga nei pressi del rifugio Nigra, dove un motociclista di 59 anni di Pesaro per cause in via di accertamento si è scontrato con un autoveicolo che proveniva in senso opposto. Il motociclista si è ferito gravemente. E' stato elitrasportato dall'elicottero dell'Aiut Alpin all'ospedale di Bolzano. Sono rimasti illesi la compagna del motociclista in sella alla stessa moto e il conducente della macchina. Indagini dei carabinieri.