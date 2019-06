Prima suora laica in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 7 GIU - Ilaria Bernardelli, 34 anni di Riva, domani verrà consacrata in Duomo a Trento nell'Ordo Virginum. Si tratta della prima suora laica della Diocesi trentina. La consacrazione avrà luogo durante la messa della veglia di Pentecoste per mano dell'arcivescovo Lauro Tisi.

L'Ordo Virginum è la più antica forma di consacrazione femminile nella Chiesa. Oggi nel mondo si contano circa 7.000 consacrate in tutti i continenti, 700 in Italia (in 110 diocesi). Formazione teologica, insegnante di religione al S.

Cuore di Trento, Ilaria Bernardelli manterrà gli impegni attuali e lavorerà per la Diocesi, dove è già molto attiva nella pastorale giovanile. "So di rinunciare a un matrimonio, all'avere figli. Ma questo non mi causa ripensamenti. Questa scelta di vita, come dovrebbero esserlo tutte, ti porta a renderti consapevole che essa ti riempie totalmente e tutto il resto passa", dice in un'intervista pubblicata sull'ultimo numero del settimanale Vita Trentina.