Al Caproni presentato il velivolo degli studenti

(ANSA) - TRENTO, 6 GIU - Inaugurazione oggi all'aeroporto Caproni di Mattarello del 'Savannah S', il velivolo realizzato dagli studenti dell'Istituto Martino Martini di Mezzolombardo, consegnato per i collaudi e per il successivo utilizzo alla Scuola di Volo dell'aeroporto.

E' stato inoltre firmato un accordo per dare avvio ad un percorso di alta formazione professionale di tecnico superiore che servirà al rilascio del titolo abilitante alla funzione di tecnico manutentore di elicotteri a turbina (per le categorie B1.3) e di sistemi avionici (categoria B2).

Il progetto che ha portato alla realizzazione del 'Savannah S', acquistato in kit di montaggio grazie anche al contributo della Provincia, ha preso le mosse nel 2017, impegnando studenti e docenti dei corsi in Tecnico della conduzione del mezzo aereo, logistica e trasporti dell'Istituto Martini.