Spacciatore identificato con telecamere

(ANSA) - BOLZANO, 05 GIU - Telecamere di sorveglianza e Facebook hanno consentito alla polizia ferroviaria di individuare un presunto spacciatore di droga e denunciarlo all'autorità giudiziaria.

Gli agenti hanno assistito, grazie alle telecamere, ad uno scambio in via Garibaldi fra due giovani, risultati poi essere due cittadini ucraini, ed una terza persona che ha consegnato ad essi qualcosa ricevendone del denaro. Mentre quest'ultimo si allontanava verso piazza Verdi, i due ucraini sono entrati nella stazione ferroviaria e qui fermati dai poliziotti e trovati in possesso di quattro dosi di sostanza stupefacente. In seguito, le indagini, condotte anche confrontando le immagini con le foto presenti su un profilo Facebook, hanno permesso di identificare il terzo uomo, identificato in un cittadino magrebino che è stato denunciato.