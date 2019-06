Grave bimbo finito in macchinario stalla

(ANSA) - BOLZANO, 4 GIU - E' ricoverato in gravi condizioni in una clinica specializzata in Germania un bimbo finito questo pomeriggio in un macchinario di una stalla a Campo di Trens, in Alto Adige. Mentre i genitori stavano lavorando nella stalla il piccolo è rimasto incastrato nel verricello. I genitori sono riusciti a fermare il macchinario e a liberare il bambino che è stato trasportato prima all'ospedale di Vipiteno, visto la gravità delle ferite i medici hanno però deciso il trasferimento in elicottero alla clinica di Murnau, in Germania.