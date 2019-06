Solland: torna in pista offerta Qatar

(ANSA) - BOLZANO, 1 GIU - Colpo di scena la scorsa notte sul futuro della Solland Silicon di Sinigo. In extremis la Provincia di Bolzano e il giudice fallimentare hanno raggiunto un accordo con gli 80 dipendenti per continuare a garantire la sicurezza dell'impianto ad alto rischio.

L'offerente del Qatar avrà ora dieci giorni di tempo per versare la caparra ed entro il mese di giugno dovrà versare l'intera cifra di 4,5 milioni di euro, altrimenti l'offerta cadrà definitivamente. Il governatore Arno Kompatscher e l'assessore alla protezione civile, Arnold Schuler, hanno illustrato in una conferenza stampa l'accordo. "La sicurezza dell'impianto va garantita in ogni momento e per questo motivo non si può staccare semplicemente la spina", ha detto Schuler.