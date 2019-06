Omaggio ad Antonio Megalizzi al Festival dell'economia

(ANSA) - TRENTO, 1 GIU - Il Festival dell'economia di Trento ha tributato un omaggio ad Antonio Megalizzi, il ventinovenne giornalista studente di Studi internazionali a Trento, morto a Strasburgo insieme ad un collega polacco nell'attentato ai mercatini di Natale del dicembre 2018. In sala, al Teatro Sociale, anche la famiglia e la fidanzata di Antonio.

L'incontro, intitolato 'Voci europee', è stato coordinato dal giornalista francese di Libération Eric Jozsef. "Antonio Megalizzi credeva in un'opinione pubblica europea. E questo è il miglior modo per ricordarlo: ragionare sull'informazione dall'Europa e sull'Europa", ha detto Jozsef il quale ha sottolineato come sia "impossibile continuare a costruire il sogno di un'Europa unita, nel quale credeva ardentemente il giovane Megalizzi, se non si riesce a costruire un'opinione pubblica europea. Antonio era innamorato della democrazia europea". Megalizzi era una delle voci di Europhonica, circuito di radio universitarie europee, oltre cento, nato anche su sua iniziativa nel 2014.