Auto contro tre moto, quattro feriti su ss421 di San Lorenzo

(ANSA) - TRENTO, 1 GIU - Tre motociclisti tedeschi di 39, 34 e 24 anni ed una donna del posto che si trovava alla guida della sua auto sono rimasti feriti in seguito ad un incidente stradale che si è verificato sulla ss 421 di San Lorenzo in Dorsino, in località Nembia, nelle Giudicarie, attorno alle 12.15. Due dei tre motociclisti, che versano in gravi condizioni, sono stati trasportati in elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento mentre il terzo, ferito più lievemente, è stato portato in ambulanza all'ospedale di Tione. Anche la donna, ferita in modo lieve, è stata portata a Tione per accertamenti.

Secondo i primi rilievi condotti dalla Polizia locale delle Giudicarie, intervenuta sul posto con i vigili del fuoco di San Lorenzo e la Croce rossa, l'auto guidata dalla donna avrebbe invaso la corsia di marcia opposta nel momento in cui stavano transitando i tre motociclisti. La strada è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso ed i rilievi della Polizia locale.



Data ultima modifica 01 giugno 2019 ore 15:59