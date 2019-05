Premi a giovani ricercatori dell'Euregio

(ANSA) - BOLZANO, 31 MAG - Quest'anno sarà assegnato per l'ottava volta il Premio giovani ricercatori dell'Euregio. I giovani ricercatori, ricercatrici e innovatori, innovatrici che si dedicano al tema "trend della digitalizzazione, con le trasformazioni digitali che stanno avvenendo in ambito della tecnologia, economia e società" potranno presentare la propria candidatura entro il 24 giugno.

Per la seconda volta sarà conferito anche il Premio giovani innovatori a imprenditori e imprenditrici, inventori e inventrici, sviluppatori e sviluppatrici per progetti dedicati alla "trasformazione digitale nello spazio alpino: tecnologie e prodotti, sistemi e processi, persone e competenze"; le iscrizioni sono aperte fino al 22 luglio. I premi sono patrocinati dalle Camere dell'economia e di commercio dell'Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino. Dal 14 al 30 agosto si svolgerà il Forum Europeo Alpbach nell'omonima valle del Tirolo.

In questa cornice verranno consegnati il Premio giovani ricercatori e il Premio giovani innovatori.