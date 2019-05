Mercatone Uno: a Trento presidio e incontro con Spinelli

(ANSA) - TRENTO, 31 MAG - Si è concluso con un incontro con l'assessore Achille Spinelli il presidio dei lavoratori Mercatone Uno organizzato in Piazza Dante dalla Filcams. Al titolare delle deleghe sullo Sviluppo economico sindacati e lavoratori hanno chiesto massima attenzione sulla vertenza con Shernon holding, che poco meno di una settimana fa ha dichiarato fallimento mettendo sulla strada 1.800 addetti in tutta Italia, più di 30 in Trentino.

"La partita si gioca su un duplice fronte - spiegano Roland Caramelle, segretario della Filcams, e Alessandro Stella, che segue i lavoratori -. Sul piano nazionale la richiesta è che al tavolo ministeriale si arrivi alla tutela massima di questi posti di lavoro con l'attivazione degli ammortizzatori sociali.

La partita principale per noi si gioca, però, anche a livello locale. Abbiamo chiesto il massimo impegno della Provincia a seguire questa vertenza, prendendo parte a tutti i tavoli nazionali presso il Ministero per assicurare la migliore tutela occupazionale possibile".