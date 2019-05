Letta, ora condizioni per Europa diversa

(ANSA) - TRENTO, 31 MAG - "Ci sono tutte le condizione per avere un'Europa diversa, con più freschezza e forze politiche nuove. I Verdi e i Liberali prima non erano nella maggioranza ma possono dare un ottimo contributo". Lo ha detto l'ex premier Enrico Letta, intervenendo al Festival dell'economia a Trento.

Secondo Letta, "questo voto ha dato più partecipazione e più legittimazione al parlamento che è l'espressione dei popoli europei. Liberali e Verdi con Ppe e Socialdemocratici potranno guidare l'Europa in una strada migliore. Tre temi devono essere all'ordine del giorno: ambiente, l'umanesimo tecnologico e l'Europa sociale. Da qui si può costruire una nuova sintonia sentimentale tra l'Europa e i suoi popoli".

"Populismo, sovranismo e nazionalismo hanno vinto in Italia e in Francia, ma nel resto dell'Europa il dato è diverso. Dobbiamo ora capire perché il nostro Paese ha scelto di girare in questo modo a destra", ha aggiunto Letta.