Turismo: tempi certi per funivia San Martino-Passo Rolle

(ANSA) - TRENTO, 30 MAG - Il collegamento in funivia tra San Martino di Castrozza e Passo Rolle ora ha tempi certi: la procedura di Valutazione d'impatto ambientale sul progetto di mobilità complessiva nell'area sciistica elaborato da Trentino Sviluppo è iniziata il 3 maggio scorso e si concluderà il 20 settembre, mentre il 2 luglio scadrà il termine per la presentazione, da parte di ogni cittadino, delle "osservazioni".

Una road map ormai definita - riferisce una nota della Provincia di Trento - per arrivare ad offrire al Primiero "le stesse condizioni di competitività di altre stazioni turistiche".

Mercoledì, a San Martino di Castrozza, la presentazione del progetto alla popolazione con il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti: "Progetto centrale per tutto il Primiero, ci impegneremo a reperire le risorse necessarie"", ha detto, e gli assessori al turismo, Roberto Failoni e allo sviluppo economico, Achille Spinelli. Per la realizzazione del collegamento serviranno 3 anni e circa 30 milioni di euro.