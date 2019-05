Sottopasso via Perini-Albere entro l'anno

(ANSA) - TRENTO, 30 MAG - Proseguono i lavori di costruzione di un sottopasso ferroviario per collegare via Perini con il quartiere delle Albere, a Trento.

Il progetto consiste, oltre alla costruzione del sottopasso sotto la ferrovia del Brennero e della Valsugana, nella realizzazione della strada di collegamento all'interno dell'area ex aziende agrarie tra l'area ex Michelin, in corrispondenza della nuova Biblioteca universitaria, e via Giusti, in corrispondenza dell'incrocio con via Perini, che verrà sostituito da una rotatoria.

Lo rende noto il Comune precisando che nei prossimi mesi i lavori proseguiranno con le opere stradali (viabilità, percorso pedonale e ciclabile, rotatoria su via Giusti) e si concluderanno per la fine del 2019.

Per la realizzazione dell'opera è previsto un costo complessivo di 4 milioni di euro (1.500.000 euro per i lavori ed il rimanente principalmente per espropri e oneri ferroviari).