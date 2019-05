(ANSA) - BOLZANO, 30 MAG - In Alto Adige è in vista il primo anticipo d'estate, dopo un maggio con temperature nettamente sotto la media. Durante il fine settimana il tempo sarà molto soleggiato con temperature fino a 30 gradi. Anche per lunedì si prevede sole con temperature elevate.

In montagna persiste invece ancora l'inverno. Dopo le abbondanti nevicate di fine inverno, i passi dello Stelvio e Rombo, per il momento, restano chiuso per pericolo valanghe.