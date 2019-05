Due titoli in 4 anni, in Trentino un corso unico in Italia

(ANSA) - TRENTO, 29 MAG - Due titoli di studio in quattro anni: per chi, dopo il diploma, desidera specializzarsi in grafica multicanale, interfacce e tecnologie della comunicazione c'è in Trentino un nuovo percorso formativo. Unico in Italia, somma i vantaggi di un diploma superiore biennale di alta formazione professionale a una laurea triennale, essenziale per accedere a incarichi di crescente responsabilità e sviluppare la propria carriera. Si tratta del percorso formativo attivo già con l'anno accademico 2019/20, nato dalla collaborazione tra l'Istituto Artigianelli di Trento e il Dipartimento di Psicologia e Scienze cognitive dell'Ateneo trentino.

Ai diplomati Tag vengono riconosciuti 81 crediti in entrata nel corso di laurea triennale: oltre un terzo dei 180 necessari per laurearsi, equivalente a uno sconto di circa un anno. Ma è conveniente anche per i laureati triennali Itc che vedono riconosciuti 66 crediti sui 120 necessari per il diploma superiore Tag, anche in questo caso, con una riduzione di circa un anno.