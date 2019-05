Comune: nuova area verde e parco giochi a Campotrentino

(ANSA) - TRENTO, 29 MAG - Campotrentino ha la sua area verde, pensata dagli stessi residenti, che hanno affiancato l'amministrazione comunale di Trento nella progettazione grazie a un percorso partecipato avviato già nel corso del 2017. Tra via Maccani e via Guetti, l'area, costata 190.000 euro, ospita due aree gioco pavimentate organizzate con giochi e attrezzature per due differenti fasce d'età. È stata realizzata anche una zona per il relax con una pergola e panchine che permettono la sosta di ragazzi o genitori che accompagnano i bambini. La posizione della zona relax nelle vicinanze dell'uscita su via Maccani consente di poter vedere entrambe le aree gioco, protette anche da due cancelli installati alle uscite dal giardino. L'area è stata chiusa con una recinzione metallica di colore giallo in linea con gli elementi all'interno del parco. L'area inoltre è stata pensata anche per l'organizzazione di feste di compleanno e per incontri, non solo di bambini.