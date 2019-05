Aiuti dall'Alto Adige per Emilia-Romagna

(ANSA) - BOLZANO, 28 MAG - 16.400 sacchi di juta, che possono essere riempiti di sabbia per la protezione dalle alluvioni, sono partiti per la provincia di Modena. Il coordinamento delle regioni della Commissione speciale di protezione civile ha richiesto poco dopo le 16 il supporto della Protezione civile provinciale per le zone colpite da inondazioni in Emilia-Romagna. "Entro 6 ore dalla richiesta possiamo fornire i sacchi", spiega il direttore dell'Agenzia per la Protezione civile Rudolf Pollinger.

Verso le ore 18.00 un camion è partito dal magazzino del servizio di piena di Marlengo con i container per trasportarli con circa 3 ore di viaggio a Marzaglia sul Secchia in provincia di Modena, dove verranno impiegati per far fronte alla situazione critica a seguito delle recenti piogge. "All'insegna della solidarietà e del reciproco supporto siamo lieti di aiutare. La Provincia Autonoma di Bolzano continuerà a seguire con attenzione la situazione nella zona alluvionata", sottolinea l'assessore Arnold Schuler.