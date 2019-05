Maltempo: verifiche su domande contributo danni a privati

(ANSA) - TRENTO, 27 MAG - Al via in Trentino la verifica delle domande di contributo per i danni ad immobili e proprietà fondiarie di privati danneggiati dall'ondata di maltempo dell'ottobre 2019. Sono anche in partenza le comunicazioni personali ai potenziali beneficiari dei contributi per richiedere le integrazioni necessarie alla regolarizzazione delle domande.

Dal 10 gennaio al 30 aprile, termine ultimo per la presentazione, sono state consegnate 796 domande di contributo.

Fin da subito è stata riscontrata in numerosi casi - informa la Provincia - la necessità di richiedere integrazioni alla documentazione presentata per poter raccogliere tutti gli elementi necessari alla valutazione delle singole posizioni. Se necessario sarà comunicata la necessità, da parte degli uffici, di fare dei sopralluoghi sul posto. Le domande complete saranno evase invece nei tempi previsti.

Per ulteriori informazioni:www.ufficiostampa.provincia.tn.it/Rubriche/Calamita -Trentino-2018.