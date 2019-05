Urne aperte in Trentino Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 26 MAG - Sono 453.699 in Trentino e 403.697 in Alto Adige gli aventi diritto al voto per le Europee. Per quanto riguarda invece le elezioni politiche suppletive nei due collegi di Trento e della Valsugana, gli aventi diritto al voto sono 313.331; di questi 197.106 votano nel Collegio uninominale 04-Trento; 116.225 nel collegio 06-Pergine. Al voto, per eleggere sindaco e consiglio comunale, anche i cittadini dei Comuni di Borgo Valsugana, Levico Terme, Tione, Folgaria e Terre D'Adige.

In Alto Adige i cittadini di Capo di Trens e Sarentino sono chiamati alle urne per rinnovare il consiglio comunale.

I seggi rimarranno aperti dalle 7 alle 23.