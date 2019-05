A Borgo Valsugana il raduno dei bersaglieri nord Italia

(ANSA) - TRENTO, 24 MAG - Si terrà a Borgo Valsugana, in Trentino, il raduno interregionale dei bersaglieri del nord Italia. La manifestazione, prevista per sabato 1 e domenica 2 giugno, vedrà la partecipazione di oltre duemila persone affiliate all'associazione combattentistica, che si riuniranno per commemorare la battaglia combattuta nel corso della terza guerra d'indipendenza, tra giugno e agosto 1866.

Per l'occasione, verrà inaugurata una stele commemorativa sulle mura di Castel Telvana, in ricordo dei caduti del 23/o battaglione 'Castel di Borgo' e del 28/o reggimento di fanteria 'Pavia', che parteciparono alla campagna per la liberazione di Trento. Gli eventi saranno ricordati con la presenza di drappelli in uniforme dell'epoca. La manifestazione prenderà il via l'1 giugno con la consegna del dipinto della medaglia d'oro Gino Buccella (caduto nel 1915) e lo scoprimento della stele. Il 2 giugno, dalle 10, avrà inizio la grande sfilata per le vie di Borgo, con la bandiera più grande d'Italia, lunga 80 metri e larga 4.