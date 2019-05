Siglata convenzione tra Agenzia lavoro e Fondimpresa Trento

(ANSA) - TRENTO, 23 MAG - Da oggi, i lavoratori disoccupati e le imprese del Trentino potranno contare su una nuova opportunità: Fondimpresa Trento e Agenzia del lavoro hanno infatti sottoscritto un accordo per favorire l'occupazione dei disoccupate e, al contempo, la crescita e la competitività delle aziende del territorio. Con la convenzione, denominata "Sviluppo degli interventi di formazione", i due soggetti si impegnano a condividere, per i prossimi due anni, le attività formative promosse da Fondimpresa. In particolare - precisa una nota di Confindustria Trento - Agenzia del lavoro potrà dare alle persone disoccupate la possibilità di partecipare agli stessi corsi organizzati in Trentino da Fondimpresa, il fondo interprofessionale per la formazione continua creato in Trentino nel 2007 da Confindustria, Cgil, Cisl e Uil. Una volta formate le persone che hanno partecipato ai corsi saranno segnalate alle imprese trentine che aderiscono al Fondo.