Noi Techpark cresce ancora

(ANSA) - BOLZANO, 23 MAG - Due nuovi laboratori sperimentali in cui liberare l'innovazione. NOI Techpark alza il sipario su Kitchen Lab e Maker Space, la cucina sperimentale e le officine pensate su misura per imprese, startup e inventori attivi nel mondo alimentare e della manifattura. Spazi in cui competenze consolidate e macchinari di ultima generazione supportano la forte propensione del territorio a innovare, contribuendo allo sviluppo e alla competitività delle aziende locali e così al rafforzamento economico dell'Alto Adige.

I due nuovi laboratori sono stati illustrati al pubblico durante l'Open Day, una giornata pensata per consentire ad addetti ai lavori e non di toccare con mano le loro potenzialità, attraversando in prima persona quello spazio adrenalinico e sfidante che passa tra proto e tipo. Kitchen Lab e Maker Space sono infatti un vero e proprio hub per la prototipazione: non una singola officina, un coworking o un service, ma tutte queste cose insieme.