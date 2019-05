Fotografia: una mostra in 5 città dell'Euregio

(ANSA) - TRENTO, 23 MAG - Si chiama "Signora fotograf(i)a.

Collezioni storiche Tirolo - Alto Adige - Trentino", la sezione trentina della mostra che sarà inaugurata il 24 maggio a Palazzo Roccabruna a Trento. Un'esposizione in 5 città dell'Euregio: per la prima volta insieme gli archivi fotografici di Trento, Lienz, Innsbruck, Brunico, Bolzano. L'iniziativa, ideata nell'ambito del progetto Interreg Italia-Austria "Argento vivo", per la prima volta esteso anche al Trentino, esplora da diverse prospettive la presenza delle donne nella fotografia storica in quanto specchio di trasformazioni culturali e tecniche e parte integrante del patrimonio culturale. Svaghi, passatempi, riposo, sport: nelle sale di Palazzo Roccabruna, le rappresentazioni al femminile di ciò che oggi chiamiamo "tempo libero" forniscono uno spaccato delle trasformazioni della moda e del gusto, documentando le differenze di età e di classe sociale, l'espansione delle esperienze femminili vissute con corpi via via più agili e scoperti.