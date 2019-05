Festival economia: Laterza, grande occasione di dibattito

(ANSA) - TRENTO, 23 MAG - "Cadendo subito dopo le elezioni europee il Festival dell'economia di Trento, un fenomeno di comunità tutto italiano, è una straordinaria occasione di dibattito politico, in una città efficientissima dove tutto è walking distance, con il pubblico che segue gli incontri nelle sale e attraverso il grande schermo in piazza".

Lo ha detto l'editore Giuseppe Laterza che oggi a Roma, nella sede dell'Associazione Stampa Estera, ha introdotto la conferenza d'anteprima del Festival dell'economia di Trento, in programma dal 30 maggio al 2 giugno. "Il tema è di grande rilevanza - ha detto Tito Boeri, direttore scientifico del festival - e molto studiato in questi ultimi anni. Soprattutto per chi studia le reazioni tra economia e decisione politica".

"Chi ha subito gli effetti negativi della globalizzazione - ha aggiunto - si è orientato su una nuova offerta politica che si caratterizza per la critica radicale alle classi dirigenti tradizionali.