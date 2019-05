Bcc: Assicura Agenzia supera i 3,7 mld di euro massa gestita

(ANSA) - TRENTO, 23 MAG - Prosegue la crescita nella banca assicurazione per il gruppo Cassa centrale banca: il 2018 ha visto un ulteriore consolidamento del portafoglio di Assicura Agenzia, la società di riferimento per lo sviluppo della banca assicurazione cui aderiscono oggi 86 banche operanti sull'intero territorio nazionale.

Nei primi 4 mesi del 2019, la nuova produzione supera i 300 milioni di euro di premi, in crescita dell'80% sull'anno precedente, mostrando un dinamismo maggiore del mercato in tutti i comparti della banca assicurazione danni e vita: auto, protezione persona, tutela beni e patrimonio, copertura pagamento delle rate per perdita del lavoro con un portafoglio premi che ha superato i 157 milioni di euro e una massa gestita attinente agli strumenti di investimento che sfiora i 3,2 miliardi di euro. Anche la previdenza complementare aumenta del 27% dei versamenti, superando i 45 mila aderenti ai fondi pensione con la massa degli accantonamenti che sfiora i 413 milioni di euro.