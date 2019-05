Lirica, concorso Zandonai dal 28 maggio al 2 giugno

(ANSA) - TRENTO, 21 MAG - La 26/a edizione del concorso internazionale per giovani cantanti lirici Riccardo Zandonai si terrà dal 28 maggio al 2 giugno a Riva del Garda e Rovereto.

Per la prima volta la prova finale (1/o giugno) avrà luogo nello storico teatro di Rovereto intitolato proprio a Zandonai.

Un'occasione in cui il pubblico diventerà giudice. Il Comune di Rovereto, infatti, regalerà alla platea la possibilità di scegliere il vincitore del "Premio del pubblico", un riconoscimento del valore di 2.000 euro. Ma non solo, altri prestigiosi premi, oltre a quelli in denaro spettano ai vincitori: da quello offerto dal Teatro La Fenice di Venezia a quello del Teatro San Carlo di Napoli, dalla Sinapsi Opera Orchestra di Parma con il premio "con Verdi nel mondo" al premio del Genoa international music youth Festival fino alla cinese Deluxe concert hall di Chengdu.