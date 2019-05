Pullman fuori strada in Germania, morta donna trentina

(ANSA) - TRENTO, 20 MAG - E' un'italiana di 63 anni, Cristina Pavanelli, di Baselga del Bondone (Trento), la vittima dell'incidente avvenuto in Germania sull'autostrada A9, nei pressi di Lipsia, in cui sono rimaste gravemente ferite altre nove persone fra cui l'autista.

La donna era a bordo di un pullman Flixbus che si stava dirigendo da Berlino verso Monaco e che è uscito di strada rovesciandosi.

Cristina Pavanelli era a Berlino per assistere alla finale di Champions League di pallavolo. Con lei sul pullman si trovavano i due figli, rimasti anch'essi feriti, ma che non risultano non in pericolo di vita.