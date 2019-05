Orchidee tropicali al Muse di Trento

(ANSA) - TRENTO, 20 MAG - Sabato 25 e domenica 26 maggio si terrà nella serra tropicale del Muse di Trento una mostra mercato di orchidee tropicali con più di 300 esemplari in fiore messi a disposizione da appassionati, associazioni e vivai.

Tra le altre saranno in mostra orchidee vincitrici di concorsi nazionali ed internazionali, altre dai fiori colorati e profumati, oppure piccolissime, che profumano al calar del sole ed altre che mostrano la propria bellezza per un solo giorno.

Poi, fino al 31 maggio, una selezione di orchidee resterà visitabile nella serra del museo. L'esposizione sarà accompagnata da alcune conferenze per approfondire la conoscenza di questo genere di piante e da corsi sulla coltivazione dell'orchidea più comune, la Phalaenopsis (orchidea farfalla).

Sarà inoltre presente lo stand informativo dell'Associazione Trentino Orchidee.

La mostra è organizzata in collaborazione con l'Associazione Trentino Orchidee (Ato) e la Federazione italiana orchidee (Fio).