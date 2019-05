Inaugurato a Rovereto stabilimento IceTop

(ANSA) - TRENTO, 20 MAG - Inaugurato oggi a Rovereto lo stabilimento IceTop che produrrà oltre 15.000 chilogrammi al giorno di ghiaccio puro destinato al mercato nazionale.

Si tratta di un'iniziativa industriale destinata alla fascia alta di hotel, ristoranti e catering nata grazie alla sinergia con Levico Acque srl, azienda che controlla l'Acqua Levico.

Il mercato del ghiaccio registra in Italia una crescita annua costante del 20-25%, ha detto il presidente Mauro Franzoni. "Al momento il mercato è caratterizzato dall'autoproduzione in quanto non vi è ancora una distribuzione organizzata del ghiaccio industriale in modo capillare. Siamo convinti che, come già accade in altri Paesi, l'utilizzo del ghiaccio da fornitori esterni diventerà la soluzione preferita dagli esercenti".

Presente all'inaugurazione anche l'assessore provinciale allo sviluppo economico e lavoro, Achille Spinelli.