Inaugurata nuova sede Patronato Inca Cgil a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 18 MAG - Inaugurata in via Roma 52 la nuova sede del Patronato Cgil-Agb a Bolzano. Nella nuova sede troveranno posto anche lo Sportello immigrati, che fornisce consulenza e assistenza per il rilascio e il rinnovo del permesso e della carta di soggiorno, e il medico legale per le pratiche Inail. La presidente nazionale dell'Inca Cgil, Morena Piccinini, intervenuta a Bolzano all'inaugurazione del patronato, ha rimarcato come l'apertura di nuova sede sia sempre un "momento importante, tanto più quando, come in questo caso, si crea uno spazio dedicato alle attività della tutela". L'anno scorso l'ufficio Inca di Bolzano ha effettuato complessivamente 14.800 pratiche, tra cui: 4.000 pratiche pensionistiche, 2. 500 domande di indennità di maternità e assegni familiari; 1.800 domande di indennità di disoccupazione e 400 pratiche di infortunio e malattia. Nel 2018 sono state effettuate circa 700 pratiche tra rinnovi e ricongiungimenti familiari e 210 domande di cittadinanza.