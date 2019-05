Cultura: 'Nuvolette', a Rovereto arte a cielo aperto

(ANSA) - TRENTO, 18 MAG - Il centro storico di Rovereto come una galleria d'arte a cielo aperto: è in corso "Nuvolette", la quattro giorni dedicata al mondo dell'illustrazione, del racconto per immagini e del fumetto. Oltre trenta artisti, fino a domenica 19 maggio, saranno nel centro della città per laboratori, live performance, animazioni e disegni sulle vetrine del centro. Il tema di questa prima edizione, ideata e organizzata da Impact Hub, è lo spazio, con particolare riferimento alla luna, in occasione della mostra "La luna. E poi? 50 anni dall'allunaggio: storia e prospettive dell'esplorazione spaziale" della Fondazione museo civico di Rovereto.

Il centro di Rovereto si è trasformato in una galleria d'arte a cielo aperto. Le vetrine dei negozi sono diventate tele sulle quali dipingere a colpi di pennarello per gli illustratori di Becoming X, collettivo che raccoglie artisti, disegnatori, fumettisti, designer e musicisti da tutta Italia, e del nascente collettivo di autori di immagini FaPunte.