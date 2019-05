Valdastico: studio di fattibilità entro tre mesi

(ANSA) - TRENTO, 17 MAG - Tre mesi è il tempo entro il quale si prevede che la società concessionaria della A31 Valdastico realizzi lo studio di fattibilità sull'ipotesi del collegamento stradale tra Lastebasse, in Veneto, e Rovereto sud.

La conferma è arrivata dall'incontro che il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, ha avuto a Rovereto, presso la sede della Comunità, con i sindaci della Vallagarina. "Gli impegni per realizzare la Valdastico - ha detto Fugatti - risalgono alla scorsa legislatura. Comunque noi consideriamo l'opera importante, anche per lo sviluppo di un'area a forte vocazione produttiva come la Vallagarina.

Vogliamo però mantenere una forte interlocuzione con i territori. Intendiamo coltivare il dialogo e mettere in atto tutte le azioni possibili per mitigarne l'impatto ambientale".

Del tema si è parlato anche oggi durante l'incontro con la stampa che ha fatto seguito a quello con l'amministrazione comunale di Ronzo-Chienis.