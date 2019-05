Riapre il Lido di Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 17 MAG - Come da programma, nonostante le previsioni meteo non proprio incoraggianti, sabato 18 maggio apre regolarmente il Lido di viale Trieste. La spiaggia più amata dai bolzanini rimarrà aperta sino all'8 settembre con prezzi d'ingresso invariati rispetto allo scorso anno.

Nel corso di una conferenza stampa nella struttura che si appresta ad aprire i battenti per l'avvio della nuova stagione, l'Assessore allo Sport della Città capoluogo ha presentato le novità del Lido per l'estate 2019. Struttura aperta tutti i giorni dalle 9.30 alle 20.00 con, da giugno, prolungamento il giovedì sino alle 21.00 abbinato ad un programma d' intrattenimento musicale e artistico per la serata in collaborazione con la nuova gestione di bar e ristorante.