Toninelli, modello A22 da estendere

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - Con il nuovo accordo per la concessione dell'autostrada del Brennero A22 "siamo di fronte a un modello all'avanguardia, per tanti aspetti senza precedenti in Italia, che speriamo possa essere in futuro esteso ad altre tratte". Lo afferma il ministro delle infrastrutture e trasporti Danilo Toninelli in un post su Facebook. "Lo avevamo detto sia prima e ancor più dopo la tragedia di Genova che il sistema di gestione delle autostrade andava cambiato in modo radicale: più spazio all'interesse pubblico, più investimenti per la qualità del servizio e la sicurezza, meno profitti e dividendi ai privati. Lo avevamo detto e ora stiamo iniziando a farlo in modo concreto. Il nuovo accordo - sottolinea Toninelli - per la concessione dell'autostrada del Brennero A22, dopo cinque anni di impasse ereditata dai "bravi" della politica, ne è la dimostrazione". "Un modello d'avanguardia per la competitività di tutto il sistema Paese", sottolinea Toninelli.



Data ultima modifica 16 maggio 2019 ore 16:23