Salute: torna la campagna Admo Trentino 'Chicco sorriso'

(ANSA) - TRENTO, 16 MAG - La campagna di raccolta fondi di Admo Trentino 'Chicco sorriso' arriva alla sua 12/a edizione e sabato 18 maggio sarà in 42 punti vendita Coop e Famiglia cooperativa in tutta la provincia. Sono più di cento i volontari coinvolti che, in cambio di un'offerta, doneranno del riso carnaroli accompagnato da un campione di brodo: chiunque vorrà potrà contribuire direttamente ad aumentare il numero dei potenziali donatori di midollo osseo, speranza di vita per quei malati in attesa di trapianto.

Nel 2018, grazie alla campagna 'Chicco sorriso' e alle altre campagne di raccolta fondi, Admo Trentino ha destinato 40.000 euro: 20.000 euro per una borsa di studio di un biologo e altri 20.000 euro per la tipizzazione di nuovi donatori di midollo osseo per l'anno 2019. Altri 12.000 euro sono stati donati al Centro trapianti dell'Azienda ospedaliera universitaria di Verona. Un ulteriore contributo di quasi 5.000 euro è stato versato per l'acquisto di frigoriferi termostatici per la conservazione del sangue.