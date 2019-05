Disabili, porte aperte Trauttmansdorff

(ANSA) - BOLZANO, 15 MAG - Questo sabato, 18 maggio, tutte le persone disabili possono visitare gratuitamente i Giardini di Castel Trauttmansdorff. I Giardini di Castel Trauttmansdorff, in collaborazione con la Federazione per il Sociale e la Sanità, invitano tutte le persone disabili alla giornata delle porte aperte a Trauttmansdorff. L'ingresso è gratuito per tutte le persone disabili in possesso di un documento valido o una dichiarazione ufficiale e per un accompagnatore. La giornata si inizia alle ore 10.00 con delle parole di benvenuto da parte degli organizzatori. Di seguito gli ospiti possono visitare i giardini e anche il Touriseum invita gli ospiti a un viaggio nel tempo: all'interno di diverse stanze allestite con creatività vengono raccontati 200 anni di storia del turismo in Tirolo dal punto di vista dei viaggiatori.



Data ultima modifica 15 maggio 2019 ore 11:57