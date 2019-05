Spazi per allattare in Università Trento

(ANSA) - TRENTO, 14 MAG - In sette strutture dell'Università di Trento ora ci sono gli spazi protetti per le esigenze di allattamento e di salute, come l'assunzione di terapie, di chi studia e lavora in Ateneo. All'ingresso di ciascuna sede si trova un pannello informativo che illustra il percorso "Uni&Me" da seguire per raggiungere la saletta appositamente allestita.

Il progetto ha coinvolto diverse componenti dell'Ateneo: coordinato dall'Ufficio Equità e Diversità, è stato sviluppato dai Servizi di Architettura della Direzione Patrimonio immobiliare in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria civile, ambientale e meccanica. Questa mattina gli spazi protetti sono stati presentati ai media.

Gli spazi protetti sono allestiti al Polo di Mesiano, a Povo (Polo Ferrari 1), a Palazzo Paolo Prodi, al Palazzo di Giurisprudenza, alla Biblioteca universitaria centrale e, per quanto riguarda Rovereto, a Palazzo Fedrigotti e Palazzo Piomarta. Il costo complessivo per realizzare i sette spazi protetti è stato di 18.000 euro.



Data ultima modifica 14 maggio 2019 ore 16:38