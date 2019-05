Dolomiti Unesco: giovani alla scoperta della rete sentieri

(ANSA) - TRENTO, 14 MAG - In occasione del decennale del riconoscimento Unesco delle Dolomiti 'Patrimonio mondiale dell'umanità', si terrà l'iniziativa 'Campo Sentieri' che coinvolgerà per cinque giorni ragazze e ragazzi dai 12 ai 17 anni di tutto l'ambito dolomitico. Oggi la presentazione nella sede della Sat a Trento.

I partecipanti potranno imparare sulle Dolomiti come è organizzata e gestita la rete escursionistica montana del Cai. I 50 ragazzi partiranno da Cortina d'Ampezzo il 26 giugno in concomitanza con la cerimonia ufficiale per il 10/o compleanno delle Dolomiti e trascorreranno insieme cinque giorni sotto il Pelmo, facendo base al campeggio "Cadore" in località Peronaz, a Selva di Cadore, messo a disposizione dal Cai di Montecchio Maggiore (Vicenza) e su invito del Cai del Veneto. Per le adesioni a 'Campo Sentieri': www.sat.tn.it, www.cai.it.

L'iniziativa è organizzata da Sat, Fondazione Dolomiti Unesco, Provincia autonoma di Trento e Alpinismo giovanile del Triveneto.