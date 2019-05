Stati generali della montagna, a giugno la convention

(ANSA) - TRENTO, 9 MAG - La Giunta provinciale di Trento ha lanciato nel marzo scorso gli Stati generali della montagna: un tour di incontri in tutto il territorio provinciale finalizzato all'ascolto di tutti gli attori che vivono e lavorano nei territori di montagna, che culminerà nella convention plenaria del prossimo 14 e 15 giugno 2019 a Comano Terme. "Presidiamo il futuro" è il titolo scelto per un percorso partecipativo che mira a raccogliere le istanze dei territori per elaborarle in un piano di proposte strategiche per la valorizzazione della montagna. Istanze che serviranno ai gruppi di lavoro per studiare proposte di public policy che saranno poi presentate nella convention finale di giugno. La montagna trentina, intesa come elemento identitario del territorio, sarà al centro di questo processo il cui obiettivo è quello di valorizzarne le potenzialità, invertendo anche lo spopolamento delle aree montane attraverso iniziative concrete volte a creare opportunità di crescita e sviluppo per l'intera area montana.