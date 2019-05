Lavoro: Inps, in Trentino Alto Adige +6,3 di assunzioni

(ANSA) - TRENTO, 9 MAG - Nel periodo gennaio - dicembre 2018 le assunzioni in Trentino Alto Adige, secondo i dati Inps, sono state 229.601, con un incremento del 6,33% rispetto all'anno precedente, quando i nuovi contratti si erano fermati a 215.940.

Un incremento maggiore rispetto a quello nazionale del +5,1%.

Osservando il dettaglio dei dati - sottolinea il direttore regionale Inps, Marco Zanotelli - appare che, rispetto all'anno precedente, l'incremento complessivo dei nuovi contratti registrato in Trentino risulta pari al 7,7% e in Alto Adige a un +5,1%. Molto positivo il segnale del lavoro a tempo indeterminato che segna un +27,6% in Trentino (8.006 contratti contro i 6.274 del 2017) e +un 18,5% in Alto Adige (12.373 nuovi contratti contro i 10.444 del 2017) contro un dato nazionale che si è fermato a un +7,9%. Gli assunti a tempo determinato registrano invece percentuali più contenute: +4,3% in Alto Adige (37.902 unità le 36.325 del 2017) e +4,8% in Trentino (35.945 del 2018 rispetto alle 34.311 dell'anno precedente).