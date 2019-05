Bambini raccolgono fondi correndo

(ANSA) - BOLZANO, 9 MAG - Correre non fa bene solo alla propria salute, ma anche a quella degli altri. E' questo lo spirito della maratona di beneficienza che tre scuole elementari di Bolzano organizzano domani sui Prati del Talvera. Gli alunni correranno infatti per raccogliere fondi per la Mukoviszidose Hilfe Südtirol, l'associazione altoatesina di auto mutuo aiuto dei pazienti affetti da fibrosi cistica.

Ogni bambino delle scuole Goethe, Chini e Wolff si presenterà al via con uno "sponsor", come per esempio un parente o un amico di famiglia, che per ogni giro di corsa compiuto darà in beneficienza un importo che potrà decidere. Ci sarà anche un'apposita gara dei genitori. "Con questa iniziativa - spiegano gli organizzatori - intendiamo svegliare la passione dei bambini per lo sport, che fa bene alla loro salute, ma vogliamo anche sensibilizzarli per i problemi che deve affrontare quotidianamente chi soffre di fibrosi cistica". L'appuntamento è per le ore 9.30 al campo Faustball, vicino al Minigolf.