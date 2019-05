Università Trento, istituiti tre nuovi dottorati di ricerca

(ANSA) - TRENTO, 8 MAG - Tre nuovi dottorati di ricerca sono stati istituiti dall'Università di Trento. Si tratta di 'Forme dello scambio culturale' (internazionale, in convenzione con l'Universität Augsburg - Germania); 'Innovazione industriale'; 'Scienze agroalimentari e ambientali'.

I dottorati saranno attivati nell'anno accademico 2019-2020 (35/o ciclo). Internazionale, multilinguistico, interdisciplinare, inter-e trans-culturale, il dottorato in 'Forme dello scambio culturale' insieme al nuovo Centro di Alti Studi Umanistici (CeASUm) è punto forte del progetto di eccellenza del Dipartimento di Lettere e Filosofia. Il dottorato 'Innovazione industriale', proposto con la Fondazione Kessler, prevede un percorso personalizzato con l'affiancamento costante di due tutor (uno accademico e uno industriale). Il dottorato 'Agrifood and Environmental Sciences'(Scienze agroalimentari e ambientali), è realizzato in convenzione con la Fondazione Mach ed è volto ad integrare sistemi sociali, naturali e produttivi in modo sostenibile.