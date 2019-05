15enne stuprata sotto shock in ospedale

Si trova in ospedale ancora in stato confusionale la studentessa bolzanina di appena 15 anni che lunedì pomeriggio avrebbe subito una aggressione ed una violenza sessuale mentre tornava a casa da scuola in sella alla sua bici lungo la ciclabile, nei pressi della confluenza del Talvera con l'Isarco, a Bolzano. Gli inquirenti mantengono il massimo riserbo sulla vicenda e, al momento, il fascicolo dell'inchiesta è a carico di ignoti.

Questa mattina il procuratore, Giancarlo Bramante, ha convocato una conferenza stampa assieme al dirigente della Squadra mobile, Giuseppe Tricarico, per fare il punto sulle indagini e - ha spiegato il capo della Procura di Bolzano - "perché è nostra intenzione evitare notizie che non hanno riscontro concreto e perché non vogliamo che queste possano in qualche modo influenzare la ragazza". La polizia ha acquisito le immagini delle telecamere installate più vicine alla zona dove sarebbe avvenuta la violenza, anche se nel punto preciso, nei pressi del ponte giallo, non esiste la videosorveglianza. Altri elementi utili alle indagini sono le tracce biologiche: per questo i vestiti della vittima sono stati inviati alla polizia scientifica di Padova, che li analizzerà e invierà i risultati nel giro di qualche giorno. Anche la bicicletta della studentessa è stata posta sotto sequestro. Fondamentale è ovviamente la testimonianza della vittima, la quale, anche se molto provata, ha riferito agli inquirenti che gli aggressori sono entrambi di colore, ma uno soltanto l'avrebbe violentata.

