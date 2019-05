Scuola: 'Il mio diario' per educare i ragazzi alla legalità

(ANSA) - TRENTO, 8 MAG - Presentata oggi a Trento, all'Istituto Figlie del Sacro Cuore, la 6/a edizione dell'agenda scolastica "Il mio diario", curato dalla Polizia di Stato per avvicinare gli alunni delle scuole elementari alla cultura della legalità e per contribuire all'educazione al rispetto delle regole e alla conoscenza dei valori della Costituzione.

Il progetto è realizzato in collaborazione con il ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca.

L'agenda scolastica, attraverso i super eroi a fumetti Vis e Musa e con il contributo di Geronimo Stilton, affronta i temi della salute, dello sport, dell'ambiente, dell'integrazione sociale, dell'educazione stradale, dell'utilizzo di internet e dei social, ma anche i fenomeni di devianza come il bullismo e il cyberbullismo.

La consegna dei 5.000 diari avverrà in collaborazione con il Dipartimento istruzione e cultura della Provincia autonoma di Trento.